Borsa: Europa chiude in rally, crede a fine 'zero Covid'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Chiusura in forte rialzo per le Borse europee, con gli investitori che scommettono sulla volontà della Cina di uscire dalla politica della 'tolleranza zero' sul Covid, alimentata dalle indiscrezioni che vedono Pechino al lavoro per superare le regole che penalizzano le compagnie aeree che portano casi positivi nel Paese. Parigi ha chiuso in progresso del 2,77%, Francoforte del 2,51% e Londra del 2,03%, con i listini che hanno rallentato il passo dopo la frenata di Wall Street, nel pomeriggio, 'preoccupata' dai dati sul mercato del lavoro americano, che non lasciano presagire un cambio di passo della Fed nella stretta monetaria e suggeriscono di rinviare le valutazioni alla prossima settimana, quando usciranno quelli sull'inflazione. A prendere la scena sono stati i titoli del lusso e dell'abbigliamento (+6% l'indice Stoxx di settore), le vendite al dettaglio (+5,2%), le materie prime e le auto (+3,7%). (ANSA).