Borsa: Europa chiude in positivo, si guarda a inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee chiudono in rialzo, in controtendenza rispetto a Wall Street e dopo la doccia fredda dei dati sull'inflazione Usa. L'attenzione ora si sposta sulle prossime della Fed mentre gli analisti ritengono che il Regno Unito e l'Europa sono "ben posizionati per resistere a qualsiasi aumento della volatilità del mercato". Sui mercati tiene banco anche l'andamento delle materie prime e il prezzo del petrolio in crescita. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,2083. In Europa concludono le contrattazioni in rialzo Londra (+0,82%), Francoforte (+0,2%), Parigi (+0,19%) e Madrid (+0,36%). (ANSA).