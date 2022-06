Borsa: Europa chiude in netto calo con i timori recessione

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee chiudono in netto calo con i timori di una recessione globale, dopo le affermazioni del Presidente della Fed, Jerome Powell, sulle prossime mosse per contrastare l'inflazione. I listini sono stati appesantiti dalle banche dopo le parole del capo della vigilanza della Bce sui dividendi. L'indice Stoxx 600 ha lasciato sul terreno l'1,5%, segnando il peggior semestre dal 2008. In flessione Parigi (-1,8%), Londra (-1,96%), Francoforte (-1,69%), Madrid (-1,09%). (ANSA).