Borsa:Europa chiude in calo tra timori inflazione e petrolio

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Le Borse europee chiudono in sostenuto calo. Sui listini pesa il calo del prezzo del petrolio, in vista dell'accordo tra i Paesi dell'Opec+ sulla produzione. L'attenzione dei mercati si focalizza sull'inflazione ed i suoi effetti sulla ripresa economica, nonostante le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell. L'ottimismo delle settimane scorse è messo alla prova dai timori di un eventuale inasprimento della politica monetaria e dagli effetti dei rincari delle materie prime. Sullo sfondo resta l'incognita dei contagi della variante delta del coronavirus. Archiviano la seduta in flessione Madrid (-1,52%), Londra (-1,12%), Francoforte (-1,01%), Parigi (-0,99%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1811. (ANSA).