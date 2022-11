Borsa: Europa chiude fiacca, si guarda a Pil Usa e Powell

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee chiudono fiacche la seduta. Gli investitori restano alla finestra in attesa del Pil degli Stati Uniti e dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, in programma per domani. Si guarda alle materie prime con il gas e il petrolio in rialzo mentre i titoli di Stato segnano un calo dei rendimenti. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In rialzo Londra (+0,51%), in calo Francoforte (-0,19%), piatte Parigi (+0,06%) e Madrid (-0,01%). (ANSA).