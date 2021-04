Borsa: Europa cauta, futures Usa contrastati, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Si muovono con cautela le principali borse europee dopo un avvio contrastato, frenate dai timori di una nuova ondata di pandemia dopo il crescere dei contagi in India con la nuova variante del virus. Milano (Ftse Mib -0,22%) è la peggiore, frenata anche dallo stacco di alcune cedole. La precedono Londra (+0,05%), Francoforte (+0,08%), Madrid (+0,15%) e Parigi (+0,2%). Contrastati i futures americani in attesa del rapporto mensile della Bundesbank e con il greggio in lieve calo (Wti -0,22% a 62,99 dollari al barile), mentre gira al rialzo l'oro (+0,45% a 1.786,36 dollari l'oncia), che sale insieme al ferro (+1% a 1.062 dollari la tonnellata) a differenza degli altri metalli. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 99,1 punti, sotto la soglia dei 100 segnata in apertura. Staccano la cedola a Milano Banco Bpm (-1,26%), Unicredit (-0,38%), Cnh (-4,72%), frenata dalla rottura della trattativa con Faw su Iveco, e Stellantis (+0,82%). Deboli i petroliferi Repsol (-1,14%), Eni (-0,6%), Shell (-0,66%), Bp (-0,53%) e Total (-0,46%). In campo bancario cedono CaixaBank (-0,59%), Barclays (-0,56%) e Credit Agricole (-0,61%). Deboli Volkswagen (-0,96%) e la holding Porsche (-0,77%). (ANSA).