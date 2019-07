Borsa: Europa avanza, Milano in coda

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Le Borse europee proseguono tutte in rialzo spinte dal clima positivo che si registra dopo la tregua tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. In coda Milano (-0,3%) dove soffre Atlantia (-3,6%) e sono deboli le banche. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1347 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In rialzo Francoforte e Londra (+1,2%), Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,4%). Nel Vecchio continente corrono il settore dell'informatica (+1,7%), i cui titoli risentono positivamente delle vicende tra Usa e Cina, ed il comparto dell'energia (+1,6%), dopo il rialzo del prezzo del petrolio. A Piazza Affari è in rosso Mediobanca (-1,1%), Ubi (-1,3%) e Bper (-0,03%). In positivo Intesa (+0,3%) e Unicredit (+0,07%). In cima al listino Mps (+8%) dopo la decisione del cda di rivedere il contratto per gli Nps. Bene Stm (+5,7%), Pirelli e Tenaris (+3%).