Borsa: Europa apre poco mossa, si guarda a dati Usa

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Le Borse europee avviano la seduta poco mosse in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Il dato, secondo gli analisti, potrebbe influenzare le prossime mosse della Federal Reserve sul fronte degli acquisti di asset. Fari puntati sull'andamento dei rendimenti dei bond governativi, in particolare quelli Usa. Resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime, in particolare petrolio e gas, e la loro incidenza sulla ripresa economica globale. Apertura in rialzo per Parigi (+0,14%) e Londra (+0,22%), piatte Madrid (+0,02%) e Francoforte (-0,05%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1549. (ANSA).