(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Apertura fiacca per le poche borse europee oggi aperte. Parigi cede lo 0,11% a 7098 punti, Londra lo 0,06% a 7.373 punti ed Amsterdam lo 0,07% a a 791 punti. Per tutte e tre la chiusura viene anticipata rispetto all'orario normale mentre restano chiuse per il Natale Milano, Madrid, Francoforte e New York. (ANSA).