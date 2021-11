Borsa: Europa apre in rialzo, si valuta impatto Omicron

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee rimbalzano dopo il crollo di venerdì con i timori per la nuova variante individuata in Africa. I mercati sono pronti a scommettere che Omicron avrà un impatto meno impegnativo di quanto si prevedeva inizialmente. Mentre sono in corso le valutazioni sanitarie l'attenzione degli investitori si concentra ora sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Fed, per sostenere la ripresa economica, anche alla luce dell'andamento dell'inflazione. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+1,06%), Parigi (+1,36%), Madrid (+1,01%) e Londra (+0,8%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1269. (ANSA).