Borsa:Europa apre in rialzo,rimbalzo dopo nervosismo per Fed

MILANO, 31 GEN - Le Borse europee avviano in forte rialzo la prima seduta della settimana. I listini rimbalzano dopo i cali della settimana scorsa a causa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Si guarda ora alla riunione della Bce in programma giovedì. Intanto gli investitori si concentrano sui risultati delle trimestrali per valutare l'intensità della ripresa economica. Apertura in forte rialzo per Francoforte (+1,23%), Parigi (+1,06%), Madrid (+1,01%). Bene anche Londra (+0,09%).