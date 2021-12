Borsa:Europa apre in rialzo, resta alta attenzione sulla Fed

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Le Borse europee rimbalzano e avvio la seduta in terreno positivo. In attesa di avere dati certi sull'efficacia dei vaccini con la variante Omicron del coronavirus, gli investitori si concentrano sulle prossime mosse della Fed. Dalla banca centrale americana è atteso in serata il beige book mentre si guarda con ottimismo ai dati sul manifatturiero. In risalita anche il petrolio con il Wti a 68,66 dollari al barile (+3,7%) e il Brent a 71,96 dollari (+3,9%). Avvio di seduta in terreno positivo per Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,88%), Londra (+0,96%) e Madrid (+0,63%). (ANSA).