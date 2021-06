Borsa: Europa apre in rialzo, fari puntati su Fed e petrolio

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee avviano la settimana in terreno positivo e attendono il vertice della Fed, previsto in settimana, dal quale arriveranno indicazioni sulla politica monetaria. Fari puntati anche sull'andamento del prezzo del petrolio. Si guarda anche all'andamento della campagna di vaccinazione e sull'andamento del contagi da coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo. In rialzo Londra (+0,45%), Parigi (+0,38%), Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,37%). (ANSA).