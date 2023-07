(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Le Borse europee avviano la settimana in modo cauto in attesa dei dati del Pil e dell'inflazione. I mercati sono alla ricerca di spunti mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Sotto i riflettori restano le banche centrali e le prossime decisioni sulla politica monetaria. Aprono piatte Londra (-0,01%) e Parigi (-0,04%) mentre è in calo Francoforte (-0,21%). (ANSA).