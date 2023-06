Borsa: l'Europa è positiva, attende mercato del lavoro Usa

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Clima sereno sui mercati europei che hanno visto scongiurato il pericolo di un default degli Stati Uniti grazie al via libera anche in Senato all'accordo sul tetto al debito. Parigi, dove è ripartita la produzione industriale ad aprile, guadagna lo 0,94% con in luce i titoli del lusso.

Francoforte sale dello 0,8%, Milano dello 0,67% e Londra dello 0,71%. Li aiutano i futures su Wall Street, positivi all'indomani del buon andamento dei tecnologici e delle parole di due esponenti della Fed su una possibile pausa a giugno nel rialzo dei tassi. Utili a capire le mosse della banca centrale saranno i dati sul lavoro negli Usa, diffusi alle 14.30: variazione degli occupati non agricoli, tasso di disoccupazione e salario medio orario. Stasera infine è in calendario la revisione del rating della Francia da parte S&P, che lo scorso dicembre ha abbassato l'outlook a 'negativo' mentre Fitch esprimerà il suo giudizio sul rating del Regno Unito. (ANSA). .