Borsa: l'Europa è incerta, Milano la migliore (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Sono incerte le Borse europee mentre oscillano i futures su Wall Street in attesa dell'audizione del presidente della Fed al Congresso. A catturare l'attenzione dei mercati nella prima parte della seduta è stato il dato peggiore delle attese sull'inflazione nel Regno Unito: alla vigilia della decisione della Bank of England sui tassi si prevede un nuovo ritocco all'insù nel tentativo finora non riuscito di tenere sotto controllo i prezzi al consumo.

Londra (-0,10%) non è tuttavia il mercato peggiore. Parigi cede lo 0,25% mentre Francoforte tiene (-0,12%). Fa meglio invece Milano (+0,31%) dominata dalle banche, un settore oggi bene intonato anche altrove. Sul podio si è portata Iveco (+2,41%) davanti a Unicredit (+2,36%) e Banco Bpm (+2%). Pirelli rimane la peggiore (-1,89%) dopo l'uscita di scena del ceo designato nel gruppo sul quale il governo con il golden power ha ridotto i poteri del socio cinese. Male anche A2a (-1,51%) mentre fuori dal paniere principale lo spostamento della sede in Olanda penalizza Brembo (-5,7%). (ANSA). .