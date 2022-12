Borsa: Eprcomunicazione approda su Euronext Growth

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Eprcomunicazione, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche debutta da domani in Piazza Affari sulla piattaforma Euronext Growth Milan. Lo comunica la società in una nota dopo aver concluso il collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani e esteri di 803.250 azioni ordinarie di nuova emissione con un controvalore complessivo della raccolta pari a 3 milioni di euro, al prezzo di euro 3,75 per azione. Il flottante è pari a circa il 21,52% del capitale sociale di Eprcomunicazione. La società, gli azionisti di Justbit che hanno sottoscritto le azioni, nonché gli azionisti di Eprcomunicazione holding hanno assunto nei confronti del Global Coordinator impegni di lock-up per 18 mesi in merito alla disposizione delle proprie partecipazioni. Gianni Letta sarà consigliere indipendente. "Avevamo una idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l'approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital", commenta Camillo Ricci, Ceo di Eprcomunicazione spa. "Siamo orgogliosi di essere la seconda B Corp italiana quotata in Borsa e la 32 esima in tutto il mondo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto dei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria". (ANSA).