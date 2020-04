Borsa: bene Europa con Usa, Londra +3%

(ANSA) - MILANO, 9 APR - L'accelerazione dei mercati azionari del Vecchio continente prima dell'avvio di Wall street si conferma con la partenza positiva della Borsa statunitense: Londra dopo l'intervento diretto della Bank of England a sostegno delle misure anti Coronavirus sale di qualche frazione oltre il 3%, seguita da Madrid (+1,8%), Milano e Francoforte (+1,7%), con Parigi un po' più cauta che cresce dell'1,3%. Tra i titoli principali di Piazza Affari, Fca segna un rialzo di oltre il 5% a 7,5 euro, con Saipem e Banca Mediolanum che salgono del 4,8%. Tra le banche bene Unicredit in aumento del 2,6%, più cauta Intesa in crescita attorno al punto percentuale. In calo di qualche frazione Tim e Buzzi.