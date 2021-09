Borsa: Asia, stretta su tecnologici cinesi pesa a Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Soffrono i titoli tecnologici cinesi, e spingono al ribasso Hong Kong sui timori per l'azione regolatoria di Pechino dopo che il Financial Times ha scritto che la Cina sta pensando di fare una spezzatino della piattaforma di pagamenti online Alipay di Ant Group di proprietà di Jack Ma e di creare un'app separata per la sua attività nel credito. Hong Kong lascia sul terreno il 2,34% a seduta ancora aperta mentre segna un calo contenuto Shenzhen (-0,33%) e si muove sopra la parità Shanghai (+0,09%). Tokyo cede lo 0,06% a sedtain corso e Seul lo 00,01% (ANSA).