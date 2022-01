Borsa: Asia rimbalza, Powell rassicura i mercati

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Rimbalzo generale sulle Borse in Asia dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell. Ora i mercati non temono più che gli aumenti dei tassi previsti facciano deragliare la ripresa economica globale. L'indice MSCI Pacific è salito dell'1,2% al massimo dal 13 dicembre, sostenuto dai guadagni nei settori dei beni voluttuari e dei tecnologici con Tencent Holdings (+3,9%) e Alibaba Group (+5,6%) tra i protagonisti. Tokyo ha guadagnato l'1,9% e Hong Kong il 2,53 per cento. Shanghai guadagna lo 0,85% e lo Shenzen sale dell'1,4 per cento. "Il punto di vista del mercato è che contenere l'inflazione con rialzi anticipati dei tassi si rivelerà positivo per l'economia, che saremo in grado di respingere l'inflazione mantenendo l'economia forte" commenta un gestore di fondi. (ANSA).