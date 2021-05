Borsa: Asia rimbalza e chiude in rialzo, si guarda a contagi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse asiatiche rimbalzano e si lasciano alle spalle i timori per l'inflazione. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi da coronavirus dopo la recrudescenza registrata in alcuni Paesi dell'area. Gli analisti di Morgan Stanley, infatti, vedono le recenti "fiammate di Covid-19 in tutta l'Asia come un ostacolo temporaneo e l'inflazione dovrebbe ancora essere benigna in Asia". Conclude la seduta in forte rialzo Tokyo (+2,09%). Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 109,10 sul dollaro, e sull'euro a 132,80. A contrattazioni ancora in corso sono in terreno positivo anche Hong Kong (+1,3%), Shanghai (+0,17%), Mumbai (+1,3%), Seul (+1,2%) mentre è in calo Shenzhen (-0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil dell'Eurozona e la bilancia commerciale europea e dell'Italia. Dagli Usa previste le licenze edilizie e le scorte di petrolio settimanali. A metà pomeriggio la presidente della Bce Christine Lagarde partecipa poi al Generarion Euro Students' Award (ANSA).