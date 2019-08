Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,37%

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - E' tornato a splendere il sole sulle principali Borse di Asia e Pacifico dopo la seduta interlocutoria della vigilia. Bene Tokyo (+0,37%), Taiwan (+1,04%), Seul (+0,57%) e Sidney (+0,75%), insieme a Hong Kong (+0,66%), ancora aperta con Shanghai (+0,93%) e Mumbai (+0,28%). Il rialzo dello yuan a quota 7 a 1 sul dollaro, dopo essere sceso vicino a 7,01 nella notte, sotto ai livelli del 2008, ha contribuito a stemperare le tensioni sui dazi tra Usa e Cina, in vista della ripresa dei negoziati in settembre. Determinante anche la ripresa delle quotazioni del greggio (Wti +3,05%), ieri ancora in calo. In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street, in vista della diffusione del bollettino economico della Bce e delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, da cui sono in arrivo anche le vendite e le scorte all'ingrosso. Sulla piazza di Tokyo balzo della griffe Alpen (+8,57%) e del colosso della birra Asahi (+8,23%) dopo i conti trimestrali, che hanno frenato invece il tecnologico Micronics (-21,37%).