Borsa: Asia positiva, balzo di Tokyo (+3,12%)

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Buona seduta per le Borse asiatiche sulla scia del rimbalzo registrato alla viglia dai listini Usa col mitigarsi dei timori su una stretta monetaria della Fed grazie all'idea che sarà graduale. Ha fatto un balzo Tokyo (+3,12%) spingendo i lstini dell'area a un rialzo che non si vedeva da circa tre di settimane. In crescita convinta Seul (+0,72%) e Sydney (+1,48%). Oscilla invece intorno alla parità Hong Kong (-0,18% a seduta in corso) mentre sono positivi gli indici cinesi di Shanghai (+0,72%) e Shenzhen (+0,50%) In giornata il numero uno della Fed Jerome Powell è atteso al Congresso americano per parlare delle misure messe in campo a sostegno dell'economia. Negli Usa saranno inoltre diffusi i dati sulle vendite di case esistenti. Da segnalare intanto l'aumento del greggio col Brent che ha superato i 75 dollari al barile per la prima volta in più di due anni. (ANSA).