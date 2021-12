Borsa: Asia poco mossa, cautela per Covid e piano Biden

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Seduta poco mossa sulle Borse asiatiche dove il rimbalzo di ieri lascia il posto alla cautela, in un clima di scambi sempre più sottile in vista delle imminenti festività natalizie e con gli investitori che monitorano l'avanzata della nuova ondata di Covid e la tempistica incerta degli stimoli fiscali negli Usa. Tokyo è salita dello 0,16%, Seul dello 0,32%, Sydney dello 0,13%, Shenzhen dello 0,64% mentre Shanghai ha ceduto lo 0,07%. A mercati ancora aperti Hong Kong avanza dello 0,21%. Fiacchi i future su Wall Street mentre segnano rialzi di qualche decimale quelli sull'Europa. Poco mosso anche il petrolio, con il wti a 71,24 dollari al barile e il brent a 73,96, così come i Treasury americani, i cui rendimenti restano poco sotto l'15%. Sul fronte macro è attesa la conferma della crescita del 2,1% del pil Usa nel terzo trimestre, il dato sulla fiducia dei consumatori americani, sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio. (ANSA).