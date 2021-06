Borsa: Asia piatta guarda politica monetaria Usa

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza grandi spunti nell'ultima giornata della settimana, con gli operatori che appaiono in attesa soprattutto di chiarimenti sulla politica della Federal reserve e abbastanza insensibili al nuovo record dell'indice S&P di Wall street. Tokyo ha infatti chiuso in calo dello 0,1% con l'indice Nikkei 400, mentre Hong Kong segna una crescita di mezzo punto percentuale. Fiacchi i listini cinesi (Shanghai e Shenzhen nel finale cedono lo 0,3%), con Seul più solida in crescita dello 0,7%. Piatta la chiusura di Sidney( +0,1%) dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, soprattutto tra i gruppi attivi nelle materie prime. Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).