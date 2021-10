Borsa: Asia mista, Tokyo inverte rotta sul finale

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Andamento misto per i listini in Asia, che si avviavano verso il terzo ribasso consecutivo. Tokyo invece a fine seduta ha invertito rotta e ha chiuso in rialzo dello 0,25%, così in Cina lo Shanghai sta guadagnando lo 0,72% e l'indice Shenzhen l'1,55 per cento. Resta debole Hong Kong (-0,73%). Tra i settori in calo i gruppi industriali che usano metalli per i loro prodotti mentre chi ha licenziato trimestrali positive può godere del rimbalzo. Il calo di Samsung (-1,13%) pesa invece sul listino coreano (Kospi -1,3%). (ANSA).