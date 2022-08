Borsa: Asia incerta, male Cina e Hong Kong su stime economia

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente fiacchi, ma scivolano i listini cinesi e quello di Hong Kong, appesantiti dalle prospettive economiche in Cina, che non riesce a cambiare il trend nonostante stimoli fiscali e taglio dei tassi sui mutui immobiliari. La Borsa di Shanghai cede infatti l'1,1%, con Shenzhen in calo del 2,5%. Vendite anche nell'ex colonia inglese, dove l'indice principale cede l'1,1%. Taiwan si mantiene stabile, Tokyo si avvia alla chiusura in ribasso dello 0,3%, mentre Seul e Sidney crescono dello 0,5%. Incerti i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).