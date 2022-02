Borsa: Asia incerta guarda a Usa, male hi tech a Seul

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Mercati azionari asiatici senza una direzione precisa, con gli operatori che sembrano in attesa soprattutto del dato dell'inflazione statunitense di gennaio, che potrebbe influire sulle scelte anche a breve della Federal reserve. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,4%, con Hong Kong piatta. Sulla parità anche l'ultima parte della seduta del listino Shanghai, mentre Shenzhen cede lo 0,6%. In aumento finale dello 0,1% Seul, dove però l'indice Kosdaq che raggruppa i titoli tecnologici è scivolato dell'1,6% anche sui prolungati segnali di mancanza di chip. La Borsa di Sidney, dove sono quotati diversi gruppi che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, ha chiuso in rialzo dello 0,2%. Piatti i futures sull'avvio dei mercati del Vecchio continente. (ANSA).