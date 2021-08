Borsa: Asia incerta dopo rialzo tassi Corea, male Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - L'attesa per l'avvio del vertice tra i banchieri centrali di Jackson Hole, i toni duri dell'amministrazione Usa verso la Cina e il rialzo dei tassi da parte della Banca centrale della Corea del Sud non hanno aiutato le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, che chiudono una giornata tendenzialmente debole e con il listino di Hong Kong pesante. Il mercato azionario della città Stato si avvia alla conclusione della seduta con un calo attorno a un punto e mezzo percentuale, in territorio cinese la Borsa di Shanghai cede invece lo 0,6% e quella di Shenzhen lo 0,9%. Mentre aumentano i timori di una recrudescenza della pandemia Covid nell'area asiatica, il listino di Tokyo si è mosso attorno alla parità, con Seul a due facce: l'indice generale ha chiuso in calo dello 0,5% mentre il 'tecnologico' Kosdaq ha segnato un rialzo dello 0,2%. In ribasso di mezzo punto la Borsa di Sidney, leggermente negativi i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).