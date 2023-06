Borsa: Asia in rosso, pesano le tensioni su Taiwan, Tokyo -1%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Avvio di settimana in rosso per le principali borse di Asia e Pacifico, frenate dalle tensioni tra Usa e Cina sul futuro di Taiwan. Non ancora pervenuti inoltre gli stimoli economici attesi da mesi nel Celeste Impero. In questo contesto l'annunciata visita in Germania e in Francia del primo ministro Li Quiang, che presiede il Consiglio di Stato preposto alla loro predisposizione, lascia presupporre che non ci saranno annunci a breve. Nel frattempo Tokyo ha lasciato sul campo l'1%, Taiwan lo 0,08% e Seul lo 0,62%.

In controtendenza Sidney (+0,6%), negative invece Hong Kong (-1,16%), Shanghai (-0,48%), Mumbai (-0,28%) e Singapore (-0,62%), ancora in fase di contrattazioni. Contrastati i future sull'Europa, con Londra e Francoforte viste in calo a differenza di Milano, Parigi e Madrid, mentre negli Usa oggi è festa in una giornata piuttosto povera di dati macroeconomici, con il tasso di disoccupazione di Hong Kong, il report mensile della Bundesbank e l'inflazione in Canada. Segno meno per il greggio (Wti -1,13% a 70,97 dollari al barile), l'oro (-0,k54% a 1.954,36 dollari l'oncia) e il gas naturale -8,86% a 31,9 euro al MWh ad Amsterdam). In rialzo il dollaro a 0,914 euro, mentre lo yen si rafforza a 141,67 unità per biglietto verde e la sterlina appare stabile a 78,05 penny per dollaro. In rosso i produttori di semiconduttori Screen Holdings (-3,34%), Advantest (-3,32%) e Tokyo Electron (-2,45%), mentre il rialzo dello yen frena gli esportatori Toyota (-2,72%), Sony (-0,69%) e Nikon (-0,68%) a differenza di Sharp (+4,14%). In campo bancario contrastate Nomura (-0,5%) e Sumitomo Mitsui (+1,93%). (ANSA). .