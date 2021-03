Borsa: Asia in rosso, pesano greggio e futures Tokyo -0,61%

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Indici di borsa negativi in Asia e Pacifico, da Tokyo (-0,61%), con il Topix (-0,94%) di nuovo sotto i duemila punti, a Shanghai (-0,93%), Taiwan (-0,07%), Seul (-1,01%) e Sidney (-0,1%). Contrastate Hong Kong (-1,37%) e Mumbai (+0,36%), ancora aperte. Sui listini pesa il calo del greggio (Wti -1,2% a 60,82 dollari al barile) e il rialzo dello yen sul dollaro, che a sua volta sale sull'euro e sulla sterlina. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'intervento del presidente della Fed Jerome Powell, affiancato da altri membri del Comitato Federale. In arrivo anche gli indici della Fed di Richmond, sulla manifattura e sui servizi. In calo sulla piazza di Tokyo i grandi esportatori Kyocera (-1,65%), Honda (-1,38%) e Toyota (-0,69%), penalizzati dal balzo dello yen. (ANSA).