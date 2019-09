Borsa: Asia in rialzo, Tokyo 0,54%

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Si chiude con il segno positivo l'ultima seduta della settimana delle principali borse di Asia e Pacifico dopo le ultime aperture sul fronte dei dazi tra Usa e Cina. Da Tokyo (+0,54%) a Seul (+0,15%), da Taiwan (+0,22%) a Sidney (+0,52%) hanno prevalso i rialzi. Invariata Shanghai, ancora aperta insieme a Hong Kong (+0,25%) e Mumbai (+0,65%). Negativi i futures sull'Europa, dopo il calo oltre le stime della produzione industriale tedesca e in attesa di una serie di dati dall'Ue, dall'occupazione al Pil, con i dati Istat italiani. Positivi i futures Usa in vista dei dati sull'occupazione. In luce gli automobilistici Honda (+3,01%), Suzuki (+2,44%) e Toyota (+0,43%), insieme al produttore di moto Yamaha (+3,17%) con il calo dello yen e sull'onda lunga di un report di JpMorgan sul settore dell'auto. Il Governo indiano, poi ha ventilato una riduzione delle tasse sulle 4 ruote per spronare un mercato piuttosto asfittico.