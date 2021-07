Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese degli economisti. Il timore che un rialzo dei prezzi duraturo possa accelerare la riduzione delle misure di sostegno all'economia, spinge alla cautela sui mercati azionari, ancora prossimi ai massimi. Una conferma della corsa dei prezzi al consumo è arrivata questa mattina dalla Gran Bretagna dove l'inflazione a giugno è salita del 2,5% oltre le attese degli analisti. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,4%, Seul dello 0,2% mentre Hong Kong arretra dello 0,7%, Shanghai dell'1% e Shenzhen dello 0,6%. Termina in lieve rialzo Sydney (+0,3%), nonostante l'annuncio del prolungamento di due settimane del lockdown a Sydney, mentre il Vietnam (-1,6%) entra in una fase di 'correzione', con l'indice principale che ha perso oltre il 10% dal 2 luglio, in scia ai timori per la diffusione del Covid 19. In calo i future su Wall Street e l'Europa mentre il petrolio si mantiene prossimo ai massimi da due anni e mezzo, con il wti sopra i 75 dollari al barile e il brent oltre i 76 dollari I mercati presteranno molta attenzione alle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, atteso in serata in audizione alla commissione Servizi finanziari della Camera mentre domani si guarderà al Pil cinese del secondo trimestre. Oggi sono previsti anche i dati sulla produzione industriale nell'Eurozona a maggio e quelli sui prezzi alla produzione di giugno negli Usa, che dovrebbero segnare un balzo del 6,8%, e la pubblicazione del beige book della Fed. In giornata arriveranno le decisioni sui tassi della Banca centrale turca e canadese dopo che quella neozelandese ha annunciato in nottata la fine del suo Qe questo mese e una riduzione delle misure di stimolo. (ANSA).