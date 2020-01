Borsa: Asia debole, Tokyo scivola

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - Pesanti ma non schiacciate dalle vendite le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, con i futures sull'avvio dei mercati europei in calo inferiore al punto percentuale. Tokyo ha chiuso con l'indice Nikkei 225 in calo dell'1,9%, ma per il listino giapponese è stata la prima seduta del nuovo anno e quindi si è riallineato anche sui cali precedenti degli altri mercati. Hong Kong si avvia alla conclusione della sua giornata in ribasso attorno al punto percentuale, mentre le Borse cinesi oscillano sulla parità, con Shenzhen in aumento di qualche frazione. Debole Seul in calo di un punto percentuale (con l'indice dei titoli tecnologici Kosdaq sceso del 2,1%) e verso la chiusura in ribasso dell'1,6% Mumbai, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso con il marginale aumento dello 0,03%.