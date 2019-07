Borsa: Asia corre con tregua Trump-Xi

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Le Borse asiatiche corrono e brindano alla tregua tra Donald Trump e Xi Jinping sul fronte del commercio internazionale, in vista della ripresa dei negoziati. Una parte degli investitori restano comunque cauti in attesa degli esiti della trattativa tra Usa e Cina. Sui mercati, infine, c'è attesa per le decisioni che arriveranno dal vertice dell'Opec Tokyo (+2,13%) archivia la seduta in sostenuto rialzo. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a un livello di 108,30, e a 122,70 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso volano i listini cinesi con Shenzhen (+3,3%) e Shanghai (+2%). Debole Hong Kong (-0,3%) mentre procedono in rialzo Mumbai (+0,8%) e Seul (+0,1%). Ricca settimana sul fronte macroeconomico. In arrivo l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Spagna, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. I dati sul tasso di disoccupazione di Germania e Italiana e quelli sull'occupazione negli Usa.