Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,22%

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Borse asiatiche contrastate in vista degli sviluppi dei colloqui tra Usa e Cina sui dazi, all'indomani del dato americano sulla fiducia nel comparto dei servizi (Ism) salito sopra le stime degli analisti. Tokyo ha guadagnato lo 0,22%, Taiwan lo 0,08% e Seul lo 0,07%, in calo invece Sidney (-0,55%), penalizzata dalle quotazioni del greggio (Wti -0,47%) e dei metalli. Negativa Shanghai (-0,43%), con lo yuan in calo a 7 a 1 sul dollaro. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante l'inatteso rialzo mensile degli ordini di fabbrica in Germania e in vista della fiducia dei manager acquisti (Pmi) in Germania, Francia, Italia e in tutta Europa. Dagli Usa sono in arrivo le richieste di mutui la produttività non agricola e il costo unitario del lavoro. Sulla piazza di Tokyo balzo di Advantest (+2,52%), spinta dagli analisti dopo i conti, e scivolone del colosso della birra Ashai Group (-6,06%), dopo i conti trimestrali e il ribasso delle stime sull'intero esercizio.