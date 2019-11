Borsa: Asia contrastata, tiene Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Seduta contrastata per la borse asiatiche dove gli investitori che continuano a tenere sotto osservazione le proteste a Hong Kong (+0,12%). Le cinesi Shanghai (-0,74%) e Shenzhen (-1,13%) hanno perso terreno mentre Tokyo ha terminato in rialzo dello 0,70% e Seul dell'1,07% dando diverso peso alle affermazioni di un consigliere economico della Casa Bianca secondo cui avrebbero fatto progressi le trattative con Pechino per un accordo sui dazi. Dai futures Usa arrivano intanto segnali rassicuranti dopo la seduta piatta di Wall Street della vigilia con un mix di dati sull'economia statunitense. In giornata è atteso quello sulle vendite retail che mostrerà se a ottobre c'è stata una ripresa dei consumi e quindi un'inversione rispetto alla frenata del mese precedente.