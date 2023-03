Borsa: Asia contrastata, giù Shanghai (-1,11%), Tokyo +0,25%

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Listini in ordine sparso in Asia e nel Pacifico dopo i dati sulle esportazioni cinesi che hanno comunque rallentato meno delle stime, con un calo del 6,8% a fronte del -9,4% previsto e del precedente -9,9%. Tokyo ha guadagnato lo 0,25%, Shanghai ha ceduto l'1,11%, Taiwan ha guadagnato lo 0,6%, Seul lo 0,03% e Sidney lo 0,49%. Ancora aperte Hong Kong (U-0,46%) e Singapore (+0,16%), chiusa per festività Mumbai. Negativi i futures sull'Europa, pur con il rialzo degli ordini di fabbrica tedeschi, positivi invece sui listini Usa. In lieve rialzo il greggio (Wti +0,17% a 80,61 dollari al barile), mentre il gas naturale sale dello 0,95% a 42,55 euro al MWh ad Amsterdam. Poco mosso l'oro (-0,03% a 1.849 dollari l'oncia), in rialzo il ferro e l'acciaio, rispettivamente dello 0,78% a 904,5 dollari la tonnellata e dello 0,59% a 4.238 dollari la tonnellata. Sul fronte valutario stabile l'euro a 0,935 sul dollaro, che invece scende a 135,76 yen e a 0,929 sterline. Sotto pressione sulla piazza di Tokyo i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (-1,01%), Advantest (-0,53%), Screen (-0,53%) e Sumco (-046%). (ANSA).