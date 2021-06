Borsa: Asia contrastata dopo la Fed, in calo Tokyo e Seul

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Seduta contrastata per i listini asiatici. I mercati azionari hanno risentito, come i futures Usa che sono negativi all'indomani della frenata delle Borse statunitense, delle indicazioni arrivate dalla Fed su una anticipazione di un anno, nel 2023, del rialzo dei tassi e del ridimensionamento degli acquisti di titoli. Dopo un scivolone iniziale gli indici della maggiori Borse dell'Asia hanno tuttavia avuto un andamento contrastato anche alla luce del fatto che il presidente della Fed Jerome Powell ha escluso un ritocco a breve dei tassi di interesse e ha assicurato che un ridimensionamento della politica di acquisti di asset attualmente pari a 120 miliardi verrà annunciato con un ampio preavviso Mentre Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,93% , alla vigilia delle decisioni della Banca del Giappone sulla politica monetaria, e Seul ha perso lo 0,42%, Hong Kong ha oscillato intorno alla parità (-0,03% a scambi ancora in corso) e i listini cinesi hanno segnato un rialzo, più deciso per Shenzhen (+0,93% a seduta aperta) che per Shanghai (+0,07%). Chiusura debole Sidney (-0,37%). In giornata le decisioni sui tassi sono attese altrove: in Svizzera e e in Norvegia. (ANSA).