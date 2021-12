Borsa: Asia chiude piatta, deboli futures su avvio Europa

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza grandi sbalzi: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,6%, con Hong Kong che sale dello 0,4% nel finale della sua giornata. Gli operatori sembrano in attesa soprattutto dell'andamento dell'inflazione mondiale e delle mosse della Fed. Shanghai si è mossa quindi piazza, mentre ha segnato un rialzo finale dell'1,5% Seul. In calo marginale (-0,1%) la chiusura di Sidney. Scivolone per la Borsa pachistana di Karachi, che cede il 3,6%. Deboli i futures sull'avvio dei listini europei, con Parigi e Milano che preannunciano un'apertura in calo attorno al punto percentuale. (ANSA).