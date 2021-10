Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, guidate dall'andamento del settore tecnologico in scia con Wall Street. Sui mercati si respira aria di ottimismo in vista dei risultati delle prossime trimestrali. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare del costo del petrolio. In positivo Tokyo (+0,65%). Sul fronte valutario lo yen sul dollaro scende a 113, 90 e sull'euro a 132,86. A contrattazioni ancora in corso proseguono in rialzo Shanghai (+0,7%), Shenzhen (+0,81%), Hong Kong (+1,4%), Seul (+0,74%) e Mumbai (+0,61%). Scarni gli eventi macroeconomici in arrivo nel corso della giornata. Dagli Stati Uniti previsti i nuovi cantieri residenziali e le licenze edilizie. A Londra il primo ministro Boris Johnson ospita il Global Investment Forum. (ANSA).