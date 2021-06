Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, in scia con la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e con i dati sulla fiducia dei consumatori Usa. Gli investitori guardano anche all'andamento manifatturiero cinese con l'indice pmi che rallenta rispetto ai dati di maggio ma battono le attese degli analisti. Sullo sfondo l'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus e l'impatto sulla ripresa economica. Chiude poco mossa Tokyo (-0,07%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 110,40 e a 131,40 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in rialzo Shanghai (+0,35%), Shenzhen (+0,82%), Seul (+0,30%) e Mumbai (+0,48%). In controtendenza Hong Kong (-0,50%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione preliminare dell'eurozona, Francia e Italia. Dalla Germania previsto il tasso di disoccupazione mentre dall'Italia l'indice dei prezzi alla produzione. Dagli Usa i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, l'indice pmi Chicago e le scorte settimanali del petrolio. (ANSA).