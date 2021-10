Borsa: Asia chiude in rialzo, effetto Evergrande

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo e tirano un sospiro di sollievo dopo il pagamento da parte di Evergrande del coupon da 83,5 milioni di dollari su bond offshore non onorato il 23 settembre. I listini sono sostenuti dall'andamento positivo del comparto tecnologico. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime e la loro incidenza sulla ripresa economica globale. In positivo Tokyo che guadagna lo 0,34%. Sul mercato valutario lo yen inverte la rotta e scambia sul dollaro a 113,90, mentre è stabile a 132,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong (+0,2%) e Mumbai (+0,1%), deboli Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,1%), piatta Seul (-0,04%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero e dei servizi dell'Eurozona, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Dal Regno Unito prevista la fiducia dei consumatori e le vendite al dettaglio. Per l'Italia prevista la revisione periodica rating di S&P. (ANSA).