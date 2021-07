Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo in scia con la chiusura della settimana scorsa di Wall Street e dopo le mosse della banca centrale cinese di sostegno alla crescita economica. Sui mercati torna l'ottimismo anche in vista dell'imminente stagione delle trimestrali con gli investitori che attendono i prossimi dati sull'inflazione e gli orientamenti della Fed in tema di politica monetaria. In rialzo Tokyo (+2,25%) . Sul mercato valutario lo yen è stabile a 110,10 sul dollaro, e sull'euro a 130,70. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong (+0,67%), Shanghai (+0,72%), Shenzhen (+1,9%), Seul (+0,9%) e Mumbai (+0,5%). Giornata scarna di appuntamento macroeconomici. Prevista la riunione dell'Eurogruppo sulle politiche economiche fiscali. Dagli Stati Uniti in attesta l'asta di titoli di stato a 3 e 10 anni. (ANSA).