Borsa: Asia chiude in calo, timori per segnali dalla Fed

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori degli investitori per i segnali che arrivano dalla Federal Reserve sull'inflazione, e le prospettive di una politica monetaria meno accomodante. Sotto i riflettori resta la crescita globale e l'andamento dei prezzi delle materie prime mentre si attende l'avvio delle Borse europee con i future in negativo. Tokyo (-3,29%), segna la maggiore flessione giornaliera da fine febbraio. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 109,80, e sull'euro a 130,30. A contrattazioni ancora in corso in calo anche Hong Kong (-1,3%), Shanghai (-0,1%) mentre è in controtendenza Shenzhen (+0,7%). In rosso Seul (-0,8%) e Mumbai (-0,4%). Sul fronte macroeconomico doppio appuntamento per la presidente della Bce Christine Lagarde. Previsto l'intervento al Women Political Leaders Summit 2021e successivamente l'audizione in Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. In Germania atteso il report mensile della Bundesbank. Dal Regno Uniti in arrivo l'indice dei prezzi delle abitazioni residenziali. Negli Usa la Fed Week si aprirà con un dibattito tra il presidente della Fed di Saint Louis, James Bullard, e il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan. (ANSA).