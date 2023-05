Borsa: Asia chiude in calo con l'industria cinese che frena

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in calo con la manifattura cinese che registra una brusca frenata, ridimensionando le ambizioni di ripresa economica. Sui mercati pesa anche il forte calo del prezzo del petrolio, in vista della riunione dell'Opec+ in programma la settimana prossima. Tiene banco anche il tema del debito Usa in vista del voto da parte del Congresso.

In netto calo Tokyo (-1,41%). Sul fronte dei cambi lo yen inverte la tendenza apprezzandosi a 139,40 sul dollaro, e sull'euro a 149,10. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso anche Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-0,7%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,8%). Sul fronte macroeconomico ci saranno i dati sull'inflazione preliminare di Italia, Germania e Francia. Atteso anche il Pil in seconda lettura del primo trimestre di Francia e Italia. Sul fronte del mercato del lavoro sono in arrivo da Berlino i dati sulla disoccupazione e dagli Stati Uniti l'indice Jolts. Previsto anche il beige book della Fed e la variazione delle scorte settimanali del petrolio (Api). (ANSA). .