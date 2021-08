Borsa: Asia chiude contrastata dopo dati su economia Cina

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i dati che arrivano dalla Cina sulla manifattura ed i servizi e la produzione industriale del Giappone. Gli investitori guardano all'andamento dei contagi da coronavirus e l'andamento della campagna vaccinale globale. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali e sui prezzi delle materie prime. Chiusura in terreno positivo per Tokyo (+1,08%). Sul mercato valutario lo yen è più debole sul dollaro a 109,80, e a 129,80 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono deboli Hong Kong (-0,17%) e Shenzhen (-0,72%). In positivo Shanghai (+0,12%), Seul (+1,5%) e Mumbai (+0,18%). Sul fronte macroeconomico In arrivo l'inflazione di Italia, Francia e dell'Eurozona ed il tasso di disoccupazione della Germania. Previsto anche il Pil di Francia e Italia mentre dagli Stati Uniti attesi i dati sulla fiducia dei consumatori e il prezzo delle case. (ANSA).