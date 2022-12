Borsa: Asia chiude l'anno senza sussulti, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Borse di Asia e Pacifico senza grandi sussulti e future sull'Europa e gli Stati Uniti in negativo nell'ultima seduta di un anno che i mercati finanziari archiviano come il peggiore dell'ultimo decennio. Il Nikkei a Tokyo chiude invariato. Tengono le Piazze cinesi che viaggiano in rialzo con Hong Kong che a scambi in corso sale dello 0,61%. Chiusura positiva anche per Shanghai (+0,51%) e Shenzhen (+0,37%) così come per Sydney (+0,27%) mentre Seul ha anticipato a ieri l'ultimo giorno di contrattazioni. Pochi i dati macro in calendario, tra questi l'inflazione della Spagna mentre le altre principali economie diffonderanno i dati di dicembre nella prima settimana di gennaio. Dagli Stati Uniti atteso l'indice dei direttori agli acquisti di Chicago. (ANSA).