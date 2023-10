Borsa: l'Asia ancora in rialzo, vede la Fed meno aggressiva

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Sei sedute consecutive di rialzi in Asia, con la propensione agli acquisti consolidata dalle indicazioni della Federal Reserve, valutate meno aggressive. Tra le performance migliori quelle di Tokyo (+1,75%) e Seul (+1,12%). L'indice delle azioni cinesi quotate a Hong Kong ha preso slancio oltre il 2% dopo che la Central Huijin Investment, società statale cinese. ha aumentato la sua partecipazione nelle più grandi banche della nazione, una mossa che il mercato ha letto come un segnale che le autorità potrebbero raddoppiare gli sforzi per sostenere il mercato azionario in difficoltà. (ANSA).