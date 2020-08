Boom da lockdown su vendite videogame: trimestre da record in Usa

Roma, 10 ago. (askanews) - Record di spese su software e piattaforme per videogiochi negli Usa durante il lockdown. Secondo uno studio questi beni hanno totalizzato vendite per 11,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo di un anno prime e del 7% rispetto al primo trimestre 2020, che pure aveva già segnato un record con 10,9 miliardi di dollari.I dati dell'Npd Group evidenziano le ricadute per questo segmento dell'intrattenimento delle chiusure forzate decise contro la pandemia e riflettono prevalentemente spese su software, anche se le vendite di consolle di Sony, Microsoft e Nintendo sono a loro volta balzate del 57% a 848 milioni di dollari.